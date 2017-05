20 Jahre nach Börsengang: Wer 1997 1000 Dollar in die Amazon-Aktie investiert hätte, wäre heute halber Millionär

20 Jahre später ist klar, dass Bezos es mit Amazon sehr gut gemacht hat: Zu 18 Dollar wurde die Aktie seinerzeit an zeichnungswillige Anleger ausgegeben – nach drei Aktiensplits entspräche das einem Ausgabekurs von lediglich 1,50 Dollar.

Aus 1000 Dollar sind 640.000 Dollar geworden

Zwei Dekaden später ist die Amazon-Aktie unterdessen bei 960 Dollar angekommen. Wer also zum Börsengang am 15. Mai 1997 lediglich für 1000 Dollar Anteilsscheine des weltgrößten Einzelhändlers gezeichnet und zugeteilt bekommen hätte, säße heute auf dem enormen Vermögen von 640.000 Dollar oder umgerechnet 582.000 Euro.

Aber selbst wer nicht direkt bei der Aktienzuteilung zum Zuge gekommen war und am Ende des ersten Handelstages auf dem freien Markt Amazon-Aktien erworben hätte, wäre fast noch halber Dollar-Millionär: Bei einem Schlusskurs von 23 Dollar, der splitbereinigt 1,96 Dollar je Anteilsschein entspricht, wären aus damals 1000 Dollar heute 490.000 Dollar bzw. 446.00 Euro geworden.

So einfach – oder in Zeiten fallender Kurse: schwierig – kann die Börse sein, wenn man frühzeitig in das richtige Unternehmen investiert und an seiner Anlage festhält.