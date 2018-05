20 Blogs, die jeder Marketer kennen sollte

Ein Sponsored Post von Agenturmatching

Im Folgenden gibt es eine Übersicht über 20 Blogs, auf denen sich Marketer weiterbilden und neue Inspirationen sowie Praxis-Tipps finden:

Chimpify-Blog

Mehr Traffic, mehr Leads, mehr Kunden – wenn es um Inbound-Marketing geht, macht Chimpify-Geschäftsführer Vladislav Melnik niemand etwas vor. Auf dem Blog des Software-Unternehmens gibt es praktische Tipps und Anleitungen, um das Inbound-Marketing zielgerichtet aufzubauen.

Petra Sammer

Inspirationsquelle für Geschichtenerzähler – so könnte man Petra Sammers Blog bezeichnen. Sammer war 25 Jahre lang bei Ketchum Pleon und hat sich 2017 selbstständig gemacht, um weiterhin in ihrem Lieblingsthema zu beraten: Storytelling. Auf ihrer Webseite findet man wertvolle Tipps, Trends und Best Practises rund um das Thema Storytelling.

Ryte Magazin

Das Ryte Magazin informiert über alles, was es beim Aufbau einer Webseite, dem Relaunch und der Suchmaschinenoptimierung zu beachten gibt. Bei der Erstellung der Artikel arbeitet Ryte mit Gastautoren zusammen, die echte Profis auf ihrem Gebiet sind – dadurch sind die Beiträge sehr inhaltsstark und professionell.

Thomas Hutter

Auf seinem gleichnamigen Blog nimmt der Social-Media-Experte Thomas Hutter die Neuerungen auf Facebook und Instagram unter die Lupe, erklärt die Anwendungen der Business Tools von Facebook und Instagram und stellt seinen Lesern sehr detaillierte Anleitungen für Problemstellungen bei Werbeanzeigen, Admin-Themen oder der Zielgruppen-Erstellung zur Verfügung.

AllFacebook

Egal welche Frage man sich bezüglich Facebook, Instagram und WhatsApp stellt – die Antwort darauf finden Marketer mit hoher Wahrscheinlichkeit auf AllFacebook. Neben praktischen Tipps und Anwendungsbeispielen liefert der Blog auch wertvolle Zahlen und Fakten rund um Social-Media-Marketing und ist damit eine sehr gute Datenquelle für Präsentationen oder die Kommunikationsarbeit rund um dieses Thema.

konversionsKRAFT

Der Blog konversionsKRAFT dreht sich um Conversion-Optimierung im Online-Marketing und E-Commerce. Ein Team aus professionellen Autoren zeigt in detaillierten Artikeln und Anleitungen, wie man die Marketing-Strategie noch weiter optimieren kann, um aus den Besuchern Kunden zu machen.

HubSpot

Der Marketing-Blog des Softwareanbieters Hubspot ist sehr heterogen aufgebaut und beschäftigt sich mit allen Themen rund um das Online-Marketing. Für Marketer gibt es wertvollen Tipps für effizienteren Workflow, neue Tools und Leadgenerierung für die eigene Agentur.

Björn Tantau

Einer der Rockstars im Online-Marketing ist Björn Tantau. Sein Wissen rund um Content-Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Reichweitensteigerung gibt er nicht nur auf seinem Blog weiter, sondern auch auf seinem YouTube-Channel und Internet Marketing Podcast.

TREIBSTOFF

Das Treibstoff Magazin und der Blog von news aktuell sind Pflichtlektüren für PR- und Kommunikationsmanager. In Artikeln und Whitepapern geht es um das Rechercheverhalten von Journalisten, neue Trends in der PR und wie die klassischen Werkzeuge wie Pressemitteilung und Co. im digitalen Zeitalter neu gedacht werden müssen.

blogfoster academy

Auf blogfoster academy dreht sich alles um Blogs und Influencer Marketing. Neben aktuellen Trends gibt es Tipps für den Aufbau eines eigenen Blogs, Praxistipps für die Content Kreation, die wichtigsten Events auf einen Blick sowie Interviews mit erfolgreichen Bloggern und Influencern.

PR-Doktor

Der Blog von Kommunikations- und Strategieberaterin Dr. Kerstin Hoffmann beschäftigt sich mit der Unternehmenskommunikation, PR und Marketing im digitalen Wandel. Neben praktischen Tipps gibt es Interview-Reihen mit Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen – von Content Marketing über Karriereberatung bis hin zum Mentalcoaching.

Talkabout

Talkabout heißt der Blog von Content-Strategieberater Mirko Lange. Und hier kann jeder Marketer noch etwas lernen: Der Fokus liegt stark auf Content Marketing und der entsprechenden Strategieentwicklung. Parallel dazu stellt Lange verschiedene Best Practises vor und analysiert aktuelle Trend-Themen.

PR Blogger

Influencer Relations, Corporate Blogging und Social Media – auf PR Blogger geht es um viel mehr als PR im klassischen Sinn. Der Blog von Klaus Eck lässt dafür verschiedene Experten zu Wort kommen, um Kommunikation von verschiedenen Gesichtspunkten zu beleuchten.

bloggerabc

Pflichtlektüre für alle, die einen Blog aufbauen möchten, ist das bloggerabc von Daniela Sprung. Ihre Beiträge drehen sich um die richtige Positionierung, Content Recycling und SEO-Tipps, aber auch um Methoden, um Schreibblockaden zu überwinden und mit neuen Ideen frischen Wind in den bestehenden Blog zu bringen.

Karl Kratz

Der Blog von Online-Marketing-Experte Karl Kratz teilt sich in drei Segmente: Digitale Inhalte, digitale Findbarkeit und Online Marketing Strategien. Seine Artikel und Grafiken vermitteln komplexe Themen einfach und humorvoll und liefern dem Leser meist direkt eine Anleitung für die Umsetzung in der Praxis.

SocialHub Blog

Neue Netzwerke, Interviews mit Social-Media-Experten und Tipps für den Umfang mit Influencern gibt es auf dem SocialHub Blog. Darüber hinaus vermitteln Gastautoren ihr Expertenwissen in Beiträgen über gute Texte, Keyword-Optimierung und Storytelling.

Strategisches Storytelling

Auf seiner Seite beschäftigt sich Autor Thomas Pyczak mit allen Varianten und Einsatzmöglichkeiten des Storytellings. Dafür analysiert er die Techniken von Elon Musk, Barrak Obama und Co. und erklärt, wie Storytelling strategisch für den Vertrieb eingesetzt werden kann.

Online Marketing Rockstars

Eigentlich für ihr gleichnamiges Event bekannt, liefern die Online Marketing Rockstars auf ihrer Seite fast täglich inhaltsstarke Beiträge rund um digitales Marketing, Wachsstumsstrategien und Interviews. Dazu gibt es die besten Keynotes des OMR Festivals als Video.

Felix Beilharz

Die meisten Marketer haben vermutlich eines seiner Bücher im Regal stehen. Denn Felix Beilharz ist einer der Experten, wenn es um Online Marketing und Social-Media-Management geht. Sein Wissen vermittelt er nicht nur auf dem Blog, sondern auch in seinem Newsletter, der auf Wunsch alle vier Wochen im E-Mail-Postfach landet.

Projecter Blog

Affiliate Marketing, Search Engine Advertising und Social-Media-Marketing – der Projecter Blog erklärt alle Neuerungen und Trends sehr ausführlich und gibt im sehr detaillierte Praxistipps für die Erstellung von Kampagnen, die Optimierung von Anzeigentexten und vieles mehr.