14. Verleihung des Best Brands Awards

Best Brands – das Event, das sich seit 2004 zur Branchenveranstaltung des Jahres entwickelt hat – feiert am 22. Februar zum 14. Mal die besten Marken Deutschlands, die im Zuge einer repräsentativen GfK-Studie identifiziert wurden. Im Bayerischen Hof in München werden mehr als 600 geladene Gäste aus Wirtschaft, Handel und Medien erwartet.